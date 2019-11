Finanzielle Probleme : Türkische Airline Atlas Global setzt Flüge aus

Istanbul In den nächsten Wochen werden einige Flugverbindungen von der Türkei nach Deutschland wegfallen. Die türkische Airline Atlas Global stoppt ihren Betrieb. Was das für Kunden bedeutet:

Man sei in eine „neuen Phase der Restrukturierung“ eingetreten, hieß es vage. Informationen zu Rückerstattungen für Ticketkosten und anderen Fragen würden am 16. Dezember im Internet veröffentlicht. Kunden können sich auch per Mail an das Unternehmen richten. Betroffen sind auch Verbindungen nach Deutschland.