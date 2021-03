Alle wollen nach Malle : Tui: Preise für Mallorca bleiben bisher moderat

Hannover/Palma Die Auswahl an sicheren Reiseländern ist nicht gerade groß. Kein Wunder also, dass es jetzt viele Urlauber nach Mallorca zieht, wo die Coronazahlen gerade niedrig sind. Eine Auswirkung auf die Preise hat das bisher nicht.

„Der positive Trend vom Wochenende setzt sich fort.“ Tui hatte erklärt, man habe bisher etwa doppelt so viele Mallorca-Buchungen in den Systemen wie vor den Osterferien im Jahr 2019, also dem Vergleichszeitraum vor der Corona-Krise.

Trotz der eindringlichen Warnung der Bundesregierung

vor Reisen auch nach Mallorca sind wieder deutlich mehr Touristen aus

Deutschland an der Playa de Palma anzutreffen. „Am Wochenende ist es

am Ballermann schon ziemlich voll. Ich hatte diese Tage ein paar

deutsche Touristen in Badehosen bei mir in der Bar, die Sangria

tranken“, erzählt Beatrice Ciccardini, die Wirtin der Bar „Zur

Krone“.