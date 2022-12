Kostenkontrolle : TUI: Urlauber buchen für den Sommer mehr All Inclusive

Berlin/Hannover Der größte deutsche Veranstalter blickt auf die Sommersaison 2023. Der Trend geht dabei zur „Vollkasko fürs Budget“.

Mehr Hotels mit All Inclusive

Entsprechend gefragt seien Urlaubsziele mit einem hohen Anteil an All-Inclusive-Angeboten, insbesondere Ägypten und die Türkei, so Tui. Der Veranstalter habe im Sommer 2023 mehr Hotels mit All Inclusive im Programm - in Summe sollen es mehr als 6000 Unterkünfte sein, meist im Vier- und Fünf-Sterne Bereich.