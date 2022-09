Kosten für den Urlaub : Tui verzeichnet teils steigende Preise im Winter

Hannover Die Inflation macht vor dem Reisen nicht Halt. Kommenden Winter aber halten sich die Auswirkungen etwa beim größten deutschen Veranstalter Tui noch in Grenzen. Und danach?

Geringe Preissteigerungen gebe es unter anderem bei Reisen nach Mallorca, auf die Kanaren oder nach Ägypten, so Baumert. Teurer indes könnten Reisen dorthin werden, wo der US-Dollar beim Einkauf eine Rolle spielt - allen voran in die USA.

Last-Minute oder langfristig?

Die Einschätzungen des Branchenverbandes

Mit nachträglichen Preiserhöhungen müsste man in aller Regel nicht rechnen, so der DRV - dem hätten die meisten deutschen Veranstalter eine Absage erteilt. Um auf Nummer sicherzugehen, wirft man am besten einen Blick in die Geschäftsbedingungen (AGB). Dort müssen diese nach Angaben des Branchenverbandes festgeschrieben sein.