Rückkehr zur Normalität? : Tui: Wintersaison trotz Corona in Fahrt

Hannover Die Reisebranche will sich im zweiten Pandemie-Winter das gerade neu gewonnene Selbstvertrauen nicht zerstören lassen. Bei Tui sollen die Buchungen bisher gut laufen. Auch für den nächsten Sommer gibt man sich - noch - zuversichtlich.

Der größte Reisekonzern setzt dabei auch auf Gewöhnungseffekte unter den Kunden. Inzwischen sei die Bereitschaft zu regelmäßigem Testen oder zum Nachweis des Impfstatus kein großes Problem mehr, erklärte Baumert. Virologen und Gesundheitspolitiker weisen jedoch auf die nach wie vor bestehenden Impflücken in manchen Regionen hin. Für viele Kreuzfahrten und Gruppenreisen führte Tui 2G ein - also eine Begrenzung auf Geimpfte und Genesene. „Ansonsten ist unsere Politik, dass wir die lokalen Regelungen in den einzelnen Ländern umsetzen.“

„Die österreichischen Winterziele werden weiterhin gut gebucht, ebenso die Schweiz“, hieß es bei Tui zum Zwischenstand. Baumert sagte: „Die Hauptbuchungen sind nicht betroffen. Insofern bin ich zuversichtlich, dass die Skisaison in Österreich stattfinden kann.“ Derzeit nehme er nicht an, dass Ausweichquartiere in größerem Umfang nötig werden. „Teilweise, ja. Aber da brauchen wir keinen Abgesang.“

Tui geht davon aus, dass im nächsten Sommer - trotz der aktuellen Zuspitzung der Infektionslage in Deutschland - „ganz oder annähernd“ das Vorkrisenniveau aus 2019 in Sicht ist. „Wir sind optimistisch, dass wir nächstes Jahr zur Normalität zurückkehren können“, sagte Baumert. Speziell für Mittelmeer-Ziele in Spanien, der Türkei oder Griechenland gelte: „All das, was wir an Vorausbuchungen sehen, ist sehr ermutigend“. Schon 2021 habe sich die Nachfrage dort stabilisiert. In der Regel müssten nur noch Ungeimpfte bei der Rückkehr aus Risikogebieten in Quarantäne. „Preiserhöhungen wird es hier und da geben - etwa in Griechenland oder im Autoreise-Bereich.“