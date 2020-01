Nordafrika : Tunesien lockt neue Urlauber - mit einer Weinstraße

Tunis Tunesien gilt als Inbegriff für Pauschalurlaub in abgeschirmten Hotels. Das muslimische Land will aber schon lange eine andere Art von Tourismus. Ausgerechnet Wein soll jetzt dabei helfen.

Obwohl es früh am Vormittag ist, brennt die Sonne auch im September heiß vom Himmel. In langen Reihen arbeiten sich die älteren Frauen zwischen den niedrigen Weinreben voran. Zwischendurch stimmt eine der Arbeiterinnen ein tunesisches Volkslied an.