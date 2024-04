Viel Sonne und mildes Klima Typisch Wein aus der Ortenau: Mal mineralisch, mal elegant

Weinkenner schätzen es, dass der Riesling in der Ortenau die Charakteristik des sogenannten Terroirs - der natürlichen Umgebung - aufnimmt. Der Riesling, in der Ortenau Klingelberger genannt, ist mineralisch, schlank, duftig und frisch. Die Farbe ist blassgelb mit grünlichen Reflexen. Je nach Lage und Ausbau bietet der Riesling ein Bündel an Duftnoten - von Apfel über Pfirsich und Grapefruit bis Zitrus. Riesling passt zu Fisch- und Geflügelgerichten oder in der feinherben Variante auch zur pikanten asiatischen Küche.