Urteil Unfall auf Motorradreise begründet keinen Reisemangel

In die Entscheidung des Gerichts floss auch ein, dass es mehrere Gruppen auf der Motorradreise gab: eine mit - nach Selbsteinschätzung - leistungsstärkeren Bikern und zwei Gruppen für weniger leistungsstarke Fahrerinnen und Fahrer. Der Verunglückte hatte sich der ersten Gruppe zugeordnet. Er hätte sich jedoch jederzeit in eine langsamer fahrende Gruppe zurückfallen lassen können, wenn er dem Tempo des Tourguides nicht ohne eigenes Risiko hätte folgen können, so das Gericht.