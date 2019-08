Gedränge und hohe Preise : Unmut über Overtourism in Spanien wächst

Madrid Antonio Pérez lebt mittendrin. Im angesagten Viertel Malasaña in der spanischen Hauptstadt Madrid gibt der 47-jährige das Digitalmagazin „Somos Malasaña“ heraus.

Pérez beobachtet auch, wie sich mehr Anwohner organisieren. Mit Slogans wie „Unsere Wohnungen sind keine Hotels“ macht die Nachbarschaftsvereinigung der Kernviertel Sol und Letras Front gegen touristische Vermietungen. Und in Pérez' Viertel heißt eine neuere Initiative „SOS Malasaña“. Deren Appelle richten sich an Öffentlichkeit und Politik: „Die Plätze sind keine Kneipen, die Straßen keine Mülleimer, die Ecken keine Toiletten!“

Besonders anziehend auf Gäste wirkt Barcelona. Der Kreuzfahrthafen sorgt für Zusatzschübe an Besuchern. Daniel Pardo, hauptberuflich Kinovorführer und nebenher ein Sprecher der „Versammlung der Stadtviertel für einen Nachhaltigen Tourismus“ (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible), brandmarkt „die Überlastung des öffentlichen Raums“. Sich ruhig auf einem Platz oder Bänkchen niederzulassen, sei mitunter ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Davon sind auch die Urlauber selber betroffen.

Ihm geht es „um die Ausbeutung der Stadt und ihrer Bevölkerung durch die wirtschaftlichen Kräfte“. Genau die will er finanziell stärker in die Verantwortung gezogen sehen, indem sie sich an den Kosten „für die Reinigung, die Sicherheit, den öffentlichen Nahverkehr“ beteiligen und im Tourismus „gerechte Gehälter“ bezahlen. Die „hohe Rentabilität“ in diesem Business müsse „reduziert werden“, so Pardo. Eine Mitschuld gibt er auch den Tourismusbehörden, die Barcelona umfassend promoten.