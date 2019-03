später lesen Ausflüge ins Grüne „Unser kleines Versailles“ - Gärten in der Normandie Teilen

Bei Gärten in der Normandie denken viele an das grüne Refugium des Malers Claude Monet in Giverny. Doch neben diesem weltberühmten Künstlergarten gibt es in der Region rund 120 Gärten unterschiedlicher Ausprägungen, vom französischen Barockgarten bis zum englischen Landschaftspark. Von Daniela David, dpa