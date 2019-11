Nachhaltig reisen : Unterwegs im touristischen Ökolabel-Dschungel

Saarbrücken/Berlin Im Tourismus wollen sich immer mehr Anbieter als „grün“ vermarkten. Doch bei den vielen Siegeln auf dem Markt ist es schwer, den Überblick zu behalten. Eine Orientierungshilfe für Urlauber.

Der Rat für globalen nachhaltigen Tourismus, GSTC (Global Sustainable Tourism Council), hat einen Standard entwickelt, der in den Bereichen Management, Umwelt, Soziales, Wirtschaft und Kultur gewisse Anforderungen an Betriebe und Destinationen stellt. Siegel, die die Kriterien bei ihren Zertifizierungen beachten oder gleichwertige Vorgaben machen, können sich vom GSTC anerkennen lassen. Dazu zählen etwa Green Globe oder Biosphere Tourism.

Hamele schätzt, dass weltweit nur rund ein Prozent aller Betriebe mit einem der Label ausgezeichnet sind. „Und noch weniger mit einem Siegel, das vom GSTC anerkannt ist.“ Was bringt es also, in einem Land nach einem Hotel mit einem bestimmten Zertifikat zu suchen, wenn es dort am Ende gar keins gibt? „Viele Betriebe, die ein Zertifikat erhalten könnten, bemühen sich nicht darum. Oder wissen nicht, dass sie eines erhalten könnten, weil sie schon die Kriterien erfüllen.“