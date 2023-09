Queer-freundlich oder gefährlich? Manchmal droht die Todesstrafe: Wo Reisen für LGBTQ-Urlauber sicher ist – und wo nicht

„Hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher...“, heißt es in einem bekannten Sommerhit. Wenn es nur immer so einfach wäre... Die Rechtslage des Urlaubslandes zu kennen, in das man verreisen will, ist besonders für LGBTQIA+-Personen unabdingbar. Wem diese von englischen Begriffen stammende Abkürzung nicht so geläufig ist: LGBTQIA+ bedeutet Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/Transgender, Queer, Intersexual und Asexual. Für Menschen, die beispielsweise schwul oder lesbisch sind, geht es neben Strand, Meer und Sonne auch darum, im Urlaub sicher zu sein. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich diesbezüglich allerhand getan.