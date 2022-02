Reisen : Urlaub in den Niederlanden: Welche Corona-Regeln gelten nach der großen Lockerung?

Bei den Deutschen sind die Niederlande für einen Urlaub beliebt. Nun gab es weitgehende Lockerung der Corona-Regeln. Was Urlauber aus Deutschland trotzdem noch unbedingt beachten müssen.

Die Niederlande haben die Corona-Regeln noch weiter gelockert. Schon seit dem 18. Februar war im öffentlichen Leben deutlich mehr erlaubt als zuvor. Die ganz großen Lockerungen folgten dann am Freitag, den 25. Februar. Wer jetzt im Königreich Urlaub machen möchte, muss trotzdem noch Auflagen beachten. Wir erklären, welche Corona-Regeln bei der Einreise in die Niederlande, beim Aufenthalt im Urlaubsland und bei der Wiedereinreise nach Deutschland wichtig sind (Stand 26. Februar 2022).

Corona-Regeln bei der Einreise zum Urlaub in den Niederlanden

Was ist nach den Lockerungen der Corona-Regeln in den Niederlanden erlaubt?

Seit dem 25. Februar ist auch die Maskenpflicht zum größten Teil abgeschafft. In den Niederlanden gilt sie vor allem noch in Transportmitteln wie Bus und Flugzeug. Viel einfacher wird es beim Urlaub in den Niederlanden auch deshalb, weil die 2G-Regel in vielen Bereichen gekippt ist. Ein Nachweis für Impfung oder Genesenenstatus wird beispielsweise für den Besuch von Gaststätten seit dem 25. Februar nicht mehr verlangt. Eine Testpflicht soll es hingegen noch für Großveranstaltungen in Innenräumen geben.