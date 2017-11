später lesen Leitsätze festgelegt Urteil mit Folgen: Nicht jeder Strand darf etwas kosten FOTO: Ingo Wagner FOTO: Ingo Wagner Teilen

„Freier Zugang zum Meeresstrand“ - so lautet der Tenor eines Grundsatzurteils, das vor zwei Monaten an der Küste für Schlagzeilen sorgte. Die großflächige Einzäunung von Strandbereichen sei rechtswidrig, so hatte am 13. September das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. dpa