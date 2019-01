später lesen „Shutdown“ USA-Reisende müssen mehr Zeit am Flughafen einplanen FOTO: Justin Lane FOTO: Justin Lane Teilen

Twittern

Teilen



Reisende in den USA müssen wegen des „Shutdowns“ derzeit mit längeren Wartezeiten an den Flughäfen rechnen. Darauf macht das Auswärtige Amt (AA) in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für die USA aufmerksam. dpa