Mythen, Hygiene, Sexualität : Vagina-Museum in London will Tabus brechen und aufklären

Vagina-Museum in London will Tabus brechen und aufklären

Das Vagina-Museum im hippen Viertel Camden Market will Mythen und Tabus aus dem Weg räumen. Foto: Nicole Rixon/Vagina Museum/dpa.

London Ein neues Museum in London rückt die Vagina ins Zentrum des Interesses. Die Ausstellung will Tabus und Gerüchten aus dem Weg räumen.

Weltweit gibt es viele Mythen über die weiblichen

Genitalien - eine Ausstellung in London will nun auflären. Das

Vagina-Museum im hippen Viertel Camden Market richtet sich explizit

auch an Männer.