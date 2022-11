Bahn : Verkaufte Interrail-Tickets erreichen Rekordzahl

Die Zahl der verkauften Interrail-Tickets in Europa ist in diesem Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Berlin Klimaschutz und hohe Spritpreise: Immer mehr Menschen verzichten aufs Fliegen oder lassen das Auto stehen. Für Fahrten innerhalb Europas boomt dafür das Interrail-Ticket der Bahn.

Die Zahl der verkauften Interrail-Tickets in Europa ist in diesem Jahr nach Bahnangaben auf den Rekordwert von etwa 600.000 gestiegen. An der Spitze liege Deutschland mit 142.000, gefolgt von der Schweiz mit 94.000 und Großbritannien mit 63.000, wie die Deutsche Bahn mitteilte.