Weihnachtssaison beginnt Verkehrsprognose: Kaum Staus am ersten Adventswochenende

Vor allem am Samstag dürfte der Andrang in die Innenstädte groß werden, wenn für viele Einkaufsbummel und Weihnachtsmarktbesuch anstehen. Das sorgt speziell rund um die Großstädte und deren Ein- und Ausfallstraßen für Behinderungen. Auch Parkraum kann knapp werden, weswegen bei der An- und Abreise möglichst die Nutzung des ÖPNV ratsam ist.