Geisterhafte Unterwelt : Verlassene U-Bahn-Stationen in New York

New York Unter den Straßen New Yorks erstreckt sich eines der größten U-Bahn-Netze der Welt. Einige Geisterstationen bekommen nur wenige zu sehen.

Weiße und grüne Kacheln einer vergangenen Zeit bedecken die gewölbte Decke im Untergrund von New York. Auf einem Schild steht „City Hall“ (Rathaus). Zehntausende fahren in der US-Metropole täglich an verlassenen Stationen vorbei. Nur wenige bemerken die düsteren Zeugen der Geschichte.

Eine Geschichte, die im Falle der New Yorker U-Bahn im Jahr 1904 beginnt. Es gab Vorläufer im 19. Jahrhundert - eine Bahn war noch nicht einmal 100 Meter lang - doch im Oktober 1904 schließlich öffnet eine knapp 15 Kilometer lange Linie von der Südspitze Manhattans in den Norden des Stadtteils. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wurden die benachbarten Boroughs (Bezirke) angeschlossen. Heute transportiert die New Yorker U-Bahn zusammen mit ihren Bussen jährlich mehr als 2,3 Milliarden Fahrgäste auf über 1000 Kilometern und 27 Linien - angefangen von 1, 2, 3 bis N, Q, R, W.

Heute sind es 472 Stationen, in die New Yorker und Touristen einsteigen können. Doch es gibt auch noch ein paar Geisterstationen. Eine ältere Auflistung auf der Website der Columbia-Universität zählt zehn geschlossene Haltestellen in New York. Einige von ihnen liegen an Gleisen, die stillgelegt wurden, andere wurden von neuen Stationen abgelöst. Vor allem diese kann man noch heute sehen, wenn man in der richtigen U-Bahn zur richtigen Zeit aus dem Fenster in die Dunkelheit schaut. Dazu gehören zum Beispiel die Stationen „Worth Street“ und „18 Street“ in Downtown Manhattan. Die verlassene Station „Court Street“ beherbergt das Transit-Museum.