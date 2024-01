Private Haftpflicht Versicherung für Skifahrer - in Italien sogar Pflicht

Aber nicht nur das: In Italien etwa ist seit 2022 eine gültige private Haftpflichtversicherung sogar Pflicht. Wer sich nicht daran hält und ohne Haftpflichtpolice italienische Pisten befährt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).