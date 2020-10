Vorsicht Reisewarnung : Versicherungsschutz im Ausland in Gefahr

Versicherungsschutz im Ausland in Gefahr

Hamburg/Berlin Ein komplizierter Bruch durch einen Skiunfall im Ausland kann richtig teuer werden - wenn man keine Auslandsreisekrankenversicherung hat. Doch Reisewarnungen stellen Urlauber vor ein großes Problem.

Ein Skiunfall auf der Piste in Tirol, eine Covid-19-Erkrankung beim Urlaub in Kroatien: In solchen Fällen zeigt sich, wie wichtig eine Auslandsreisekrankenversicherung ist.