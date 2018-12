später lesen Hintergrundcharaktere im Fokus Videospielfiguren bekommen in New York eigene Ausstellung FOTO: Johannes Schmitt-Tegge FOTO: Johannes Schmitt-Tegge Teilen

Twittern

Teilen



In komplexen Videospielen bevölkern Hunderte Figuren die virtuellen Welten. Diesen nicht spielbaren, sogenannten „Non-Player Characters“ (NPC) ist in New York nun eine eigene Ausstellung gewidmet. dpa