Ausstellung : Virtuelle Expedition mit der „Polarstern“ in Bremerhaven

In der Ausstellung „360° Polarstern - Eine virtuelle Forschungsexpedition“ reist man mit einer VR-Brille in die Welt der Polarforschung. Foto: Carmen Jaspersen.

Bremerhaven Auf virtuelle Reise mit dem Forschungseisbrecher „Polarstern“ können ab dem 17. Mai Besucher des in Bremerhaven gehen. Mit sogenannten VR-Brillen tauchen sie in einer Sonderausstellung in eine Computerwelt und unternehmen eine virtuelle Schiffsexpedition.

„Die Besucher erhalten so einen hautnahen Einblick in das Forschen und Leben an Bord“, sagte Museumsdirektorin Sunhild Kleingärtner. Die Brille vermittelt einen 360-Grad-Blick ins Innere des Schiffes. Die Besucher wähnen sich mitten in der Kombüse, einem Schlafraum oder der Kapitänskammer.

Kombiniert werden die digitalen Inhalte der Schau „360 Grad Polarstern - Eine virtuelle Forschungsexpedition“ mit realen Exponaten von Bord des Schiffes wie Eisscheinwerfer, Expeditionskleidung und Erinnerungsstücken von Wissenschaftlern. Die Schau, die in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut konzipiert wurde, ist bis zum 31. März 2020 zu sehen.