Urlaubsunterkunft : Volle Ferienhausmiete nicht schon bei Buchung zahlen

Kehl Wer ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung bucht, muss meist eine Anzahlung machen. Der Restbetrag sollte möglichst erst vor Ort gezahlt werden.

Wird eine Ferienwohnung als Einzelleistung gebucht, ist in der Regel bereits ein Teilbetrag fällig. Wie hoch solche eine Anzahlung ist, ist dem Anbieter freigestellt. „Es kommt immer auf die vertragliche Gestaltung an“, sagt Susanne Kohler, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Der Mieter sollte also vorher schauen, auf was er sich einlässt.