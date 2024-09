Wandern im Stahlerbe Vom Hochofen in die Natur: Auf dem Minett-Trail in Luxemburg

In Dudelange schläft man im „Floater“-Bungalow an einem Kühlbecken, bei Esch-sur-Alzette im „Pump it up“ unter einer hemisphärischen Kuppel. Der Clou in Fond-de-Gras, einst Umladestation: ein Eisenbahnwaggon auf dem Abstellgleis, vorn mit Küche, hinten mit Sauna. Und in Tétange nächtigen zahlende Gäste im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Eisenhütte. Und sind auch ganz nah dran an der Geschichte, wenn es dunkel wird.