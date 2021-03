Inspiration für den Urlaub : Von Beuys bis Beach-Feeling: Neues aus der Reisewelt

Mit dem Rad auf den Spuren von Joseph Beuys</p><p>Düsseldorf Radeln am Rhein, Planschen in Rostock und ein Kreuzfahrt-Neustart bei Costa: Es gibt Neuigkeiten aus der Welt des Reisens.

Genua (dpa/tmn) - Die Reederei Costa will demnächst mit zwei Schiffen wieder Kreuzfahrten anbieten. Am 1. Mai soll die „Costa Smeralda“ wieder in See stechen und entlang einer siebentägigen Route mehrere italienische Häfen ansteuern, kündigte die Reederei an. Vom 12. Juni an sind dann einwöchige Reisen im westlichen Mittelmeer geplant, die auch nach Barcelona, Mallorca und Marseille führen sollen. Vom 16. Mai an geht zudem die „Costa Luminosa“ auf einwöchigen Kreuzfahrten ab/bis Triest nach Kroatien und Griechenland. Alle anderen ursprünglich bis Ende Mai geplanten Costa-Seereisen sind abgesagt.