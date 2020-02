Neues aus der Reisewelt : Von Brocken bis Badeurlaub

Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur</p><p>Zwickau In Zwickau geht es um die sächsische Industriegeschichte, am Brocken wird das Bahnfahren teurer, und ein Reiseveranstalter baut sein Angebot aus: Neuigkeiten aus der Urlaubswelt.

Sachsen ist durch seine Industrie geprägt - die Geschichte war von Blütephasen und wirtschaftlichen Abschwüngen gezeichnet. Diesem Auf und Ab widmet sich die 4. Sächsische Landesausstellung „Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“ vom 25. April bis 1. November 2020 im Audi-Bau in Zwickau. Besucher fahren, wie die Industrialisierung das Arbeits- und Alltagsleben der Menschen beeinflusst hat, so das Tourismusmarketing des Bundeslandes. ( www.boom-sachsen.de )

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Der Baustein- und Rundreiseveranstalter Dertour erweitert sein Angebot um Pauschalurlaub am Meer: Unter dem Namen Dertour Plus vermarktet der Anbieter jetzt Badeurlaub auf der Nah- und Mittelstrecke, etwa auf den Balearen und Kanaren sowie in der Türkei, Griechenland und Ägypten. In einem eigenen Katalog finden sich rund 1000 Hotels, die mindestens vier Sterne haben. Einige von ihnen sind bereits bei Schwestermarken der DER Touristik buchbar oder bei Dertour selbst, dann aber nicht als Pauschalreisen. Rund 250 Häuser kommen aus dem Angebot der insolventen Thomas Cook neu hinzu.