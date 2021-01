Nachrichten für Urlauber : Von Camping bis Archäologie: Neues aus der Reisewelt

Buchungen auf Privatcamper-Plattform Shareacamper.de nun bei Yescapa</p><p>Bordeaux Ob Roadtrip im Wohnmobil, Museumsbesuch oder die Fahrt auf einem Kreuzfahrtschiff: Die Welt des Reisens ist so vielseitig wie die Urlauber - hier drei Neuigkeiten.

Wer bisher private Wohnmobile oder Wohnwagen über die Plattform Shareacamper.de gemietet hat, soll nun woanders schauen. Der Anbieter aus Deutschland ist von Yescapa übernommen worden, der nach eigenen Angaben größten Plattform für das Camper-Sharing in Europa. Alle Buchungen auf Shareacamper.de für den deutschsprachigen Raum werden ab sofort von Yescapa abgewickelt, wie das Unternehmen mit Sitz in Bordeaux mitteilt. Die Yescapa-Flotte wachse damit um rund 10 000 Fahrzeuge. Beim Camper-Sharing vermieten Privatleute ihre Wohnmobile und Wohnwagen an andere Reisende.