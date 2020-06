Wandern und Glaskunst : Von Dänemark bis in den Harz: Neues aus der Reisewelt

Neues Museum zur Glaskunst in Dänemark</p><p>Næstved Gute Reise-Nachrichten gibt es für Liebhaber skandinavischer Glaskunst und die Freunde des Mittelgebirgs-Wanderns - schlechte hingegen für alle Fans der Traditionskreuzfahrtschiffe von Cunard.

Goslar (dpa/tmn) - Im Westharz in Niedersachsen ist das Netz an Wanderwegen verbessert worden. Ausflüglern und Urlaubern stehen nun ausgeschilderte Routen mit einer Gesamtlänge von rund 3000 Kilometern zur Verfügung. Viele wenig attraktive und kaum begangene Strecken wurden allerdings stillgelegt, so der Landkreis Goslar. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbands HTV wird auch in den beiden Nachbarländern Sachsen-Anhalt und Thüringen in Verbindung mit dem Harzklub an einer Optimierung des Wanderwegenetzes gearbeitet.