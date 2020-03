Neues aus der Reisewelt : Von Kreuzfahrt bis Kulturtourismus

Abu Dhabi wertet archäologische Stätten auf</p><p>Abu Dhabi Ob zu einer Unesco-Welterbestätte am Persischen Golf oder zu zwei neuen Kreuzfahrtschiffen: Es gibt Neuigkeiten für Urlauber.

Abu Dhabis älteste archäologische Stätten sollen künftig mehr Besucher anziehen. Das Emirat am Persischen Golf hat rund um das Unesco-Welterbe von Al Ain den Jebel Hafit Desert Park eingerichtet, der über Ausflugsmöglichkeiten und Herbergen für Touristen verfügt. So sind zum Beispiel Wander-, Rad- und Buggy-Touren sowie Übernachtungen etwa in Beduinenzelten möglich. Darauf macht die Tourismusvertretung Abu Dhabis aufmerksam. Als Höhepunkt des Parks gilt eine Reihe von Gräbern aus der Bronzezeit.