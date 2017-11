Von Langlauf bis Kunst - das bieten europäische Reiseziele

uf 40 und 45 Euro reduziert, anschließend liegt er bei je 60 Euro. Anmeldungen sind möglich unter. dpa

In Ahrenshoop wird Kunst versteigert

Im Ostseebad Ahrenshoop gibt es am 30. Dezember eine winterliche Auktion von Kunstwerken. Im Kunstmuseum Ahrenshoop stehen 125 Arbeiten zum Verkauf, wie der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mitteilt. Darunter seien Pastelle, Collagen, Zeichnungen, Druckgrafiken, Aquarelle und Fotografien namhafter Künstler vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute. Die Auktion wurde zum 125-jährigen Bestehen der Ahrenshooper Künstlerkolonie auf die Beine gestellt. Alle Werke sind bereits vom 15. Dezember an in der Galerie Alte Schule zu sehen.

Historische Bahnfahrt von Davos nach Filisur

In einer historischen Zugeinheit der Rhätischen Bahn können Schweiz-Urlauber im Jahr 2018 von Davos nach Filisur durch Graubünden reisen. Vom 10. Mai bis zum 28. Oktober sei auf der Strecke ein Ensemble aus einer Krokodil-Lok, einem geschichtsträchtigem Speisewagen, offenem Aussichtswagen und Personenwagen unterwegs, informiert die Rhätische Bahn. Bahnreisende sollen sich auf originalgetreuen Holzbänken an die Zeit der Schweizer Bahnpioniere erinnert fühlen.

Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm

Tourismus-Website von Fischland-Darß-Zingst

Pressemitteilung Rhätische Bahn (PDF)