Neues aus der Reisewelt : Von Usedom bis Dänemark: Neues für Insel- und Flussurlauber

Lokale Produkte: Usedom bekommt „Inselmühle“</p><p>Usedom Regionale Leckereien auf Usedom, eine Radroute in Dänemark und ein Schiff für Rhein und Mosel: Drei Neuigkeiten für Urlauber.

Regionale Produkte erhalten Urlauber im Ort Usedom auf der gleichnamigen Ostseeinsel von Mitte Juli an in der neuen „Inselmühle“ . In dem historischen Gebäude werden eine Ölmühle, eine Mosterei, eine Marmeladenmanufaktur, ein Laden und ein Bistro untergebracht sein. Auch ein Museum ist nach Angaben des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern dort geplant. Bis 1991 wurde in dem Haus noch Mehl produziert. ( www.inselmuehle-usedom.de )