Warnung vor E.-coli-Bakterien : Vorsicht bei Obst und rohem Gemüse in Ägypten

Für Ägypten-Reisende gilt: Finger weg von rohem Obst und Gemüse, das Sie nicht selbst gewaschen, geschält und gekocht haben. Foto: Henning Kaiser/dpa.

Berlin/Kairo In Ägypten sollten Touristen beim Essen lieber vorsichtig sein. In diesem Jahr wurden nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin vermehrt Erkrankungen mit E. coli gemeldet, die nach oder während eines Aufenthalts in Ägypten aufgetreten sind.

Infektionsquellen sind vor allem roh verzehrtes Obst und Gemüse sowie nicht durchgegartes Rind- und Schaffleisch.