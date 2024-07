Web-Tipp Vulkan, Erdbeben, Tsunami: Website informiert Reisende

Da sich die Situation vor Ort aber schnell ändern kann, raten die Experten zusätzlich: Aktuelle Wettermeldungen zu verfolgen - etwa regelmäßig das Radio und den Fernseher anschalten. In vielen Ländern geben auch die nationalen Behörden Warnungen und Informationen zu Naturgefahren auf ihren Webseiten bekannt - oft in englischer Sprache. Zudem können Urlauber an der Hotel-Rezeption oder bei ihrem Gastgeber konkret nachfragen.