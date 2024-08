Wandern in Deutschland Wälder wie grüne Hallen: Auf dem Urwaldsteig in Hessen

Mein Weg führt am Abschlusstag so aber auch am Nationalparkzentrum Kellerwald vorbei, am westlichsten Zipfel des Edersees. Hier gibt es Urwalderlebnisse durch Hightech, in einem 4D-Sinneskino wird man gerüttelt, beduftet und benässt. Im Film führt eine Wildkatze durch die Jahreszeiten. In einer Ausstellungsvitrine sehe ich aber eine andere Katzenart, die mir vom Start der Wanderung noch bekannt vorkommt: „Und es war doch der Luchs!“