Neues aus der Reisewelt : Wandern an der Jammerbucht und neue Kreuzfahrt-Routen

Der neue, zertifizierte Wanderweg „Tranum-Fosdal“ führt elf Kilometer entlang der dänischen Nordseeküste. Foto: VisitJammerbugten.

Neuer Wanderweg an der dänischen Jammerbucht</p><p>Tranum Über Hügel und Dünen, durch Wälder und Heide, vorbei an der Steilküste Lien: Der neue Wanderweg „Tranum-Fosdal“ an der dänischen Nordseeküste hat eine Auszeichnung vom Deutschen Wanderinstitut erhalten.

Die Route ist elf Kilometer lang und führt an der Jammerbucht entlang, teilt VisitDenmark mit. Der Rundweg eignet sich auch für Familien - es gibt mehrere Stellen zum Abkürzen ( https://www.visitjammerbugten.de/de/jammerbugten/fosdalen ).

MS „Hamburg“ fährt ab 2021 wieder auf dem Mittelmeer

Bremen (dpa/tmn) - Die MS „Hamburg“ fährt ab März 2021 wieder auf dem Mittelmeer - nach fünfjähriger Pause. Das teilt Plantours Kreuzfahrten mit. Auf dem Programm des Kreuzschiffes, auf dem maximal 400 Passagiere Platz haben, steht etwa eine Tour von Sevilla nach Athen (Piräus) - unter anderem mit Zwischenstopps in Spanien, Formentera, Sizilien und Malta.

Zudem steuert das Schiff im April 2021 von Venedig nach Malaga - unter anderem mit Stopps in Kroatien, Sizilien, Sardinien und auf Ibiza.

Winzerfest am Genfersee

Vevey (dpa/tmn) - Alle 20 Jahre verwandelt sich die Stadt Vevey in eine riesige Freilichtbühne - mit Wein, Musik und Kostümen feiern die Schweizer die Krönung der Rebbauern. Das Winzerfest „Fête des Vignerous“ hat eine lange Geschichte - im Jahr 1772 zeichnete die Zunft der Winzer erstmals die besten Weinbauern aus, teilt der Tourismusverband mit.