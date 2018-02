später lesen Wassertemperaturen weltweit Warmes Meerwasser von Mexiko bis Thailand FOTO: Simone A. Mayer FOTO: Simone A. Mayer Teilen

Wer den Winter in Deutschland satt hat und im Meer baden will, muss derzeit lange fliegen: Warme Wassertemperaturen finden sich zu dieser Jahreszeit nur in fernen Ländern, etwa in Thailand mit 29 Grad oder Mexiko mit 27 Grad. dpa