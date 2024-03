Alternativen, Entschädigungen Warnstreiks an Flughäfen: Ihre Rechte als Passagier

Fluggäste müssen sich am Donnerstag an fünf deutschen Airports auf Probleme einstellen: Die Gewerkschaft Verdi hat in Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden Baden die Luftsicherheitskräfte zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Hamburg und Stuttgart wird es an dem Tag keine Abflüge geben, wie die jeweiligen Airport-Betreiber bereits mitteilten. Und auch an den anderen Flughäfen dürfte es ruckeln.