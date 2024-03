Alternativen, Entschädigungen Warnstreiks an Flughäfen: Ihre Rechte als Passagier

Fluggäste müssen sich am Donnerstag und Freitag auf Probleme einstellen: Die Gewerkschaft Verdi hat die Luftsicherheitskräfte an mehreren deutschen Flughäfen zu Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag sind unter anderem die Airports in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart betroffen. In Hamburg, Stuttgart und am Hauptstadtflughafen BER wird es an dem Tag keine Abflüge geben, wie die jeweiligen Airport-Betreiber mitteilten. Auch am Freitag soll es an mehreren deutschen Flughäfen Warnstreiks geben, unter anderem in Hannover.Der Flughafenverband ADV empfiehlt Reisenden, sich bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft zu erkundigen, ob ihr Flug stattfindet. Falls ja, sollte man mit ausreichend Zeitpolster am Flughafen erscheinen.Was ist, wenn der Flug sich stark verspätet oder ganz ausfällt? Welche Rechte haben Betroffene dann? Ein Überblick: