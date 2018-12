später lesen Verkleidete Weimaraner Wartende Hunde verzieren U-Bahnstation in New York FOTO: Johannes Schmitt-Tegge FOTO: Johannes Schmitt-Tegge Teilen

Sie wirken in Gedanken versunken und fast so, als würden sie selbst auf die nächste U-Bahn warten - aber die Mosaike am neu renovierten Bahnhof 23rd Street in New York zeigen keine Pendler oder Anwohner, sondern Hunde des Künstlers William Wegman. dpa