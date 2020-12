Dschungel auf Dächern : Warum Corona auf den Philippinen einen Pflanzenboom auslöst

Manila „Plantdemic“ heißt der Trend auf den Philippinen. Gemeint ist die neu entdeckte Liebe zu Pflanzen während der Pandemie. Wo früher drei halb vertrocknete Topfpflanzen standen, blüht jetzt ein kleiner Dschungel. Aber der Boom hat einen Preis.

Vor der Pandemie standen in Delong De Leons Haus in einem Vorort der philippinischen Hauptstadt Manila nur drei Topfpflanzen. Jetzt ist er stolzer Besitzer von mehr als 70 Gewächsen, darunter ein 1,5 Meter großer Flammenbaum, den er aus einem Samen gezogen und draußen gepflanzt hat.

Seit dem Lockdown Mitte März habe er viel Freizeit gehabt, so dass sich seine Sammlung an Blumen, Stauden und Co. vervielfacht habe, sagt der 44-jährige Vater von zwei Teenagern. „Die Pflanzen haben mir während der Einschränkungen sehr geholfen, ruhig und weniger ängstlich zu sein“, erzählt De Leon. „Ich war beschäftigt, aber in einem guten Sinne.“