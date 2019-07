Instruktionen ernst nehmen : Warum richtiges Verhalten im Flieger für Sicherheit sorgt

Frankfurt/Main Wenn sich vor dem Start die Stewardessen und Stewards im Gang aufstellen oder ein abgespielt wird, schalten viele ab. Ist das alles nicht unwichtig? Schwimmwesten, Atemmasken, Notausgänge.

- Bei Druckabfall erst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und erst danach zum Beispiel Kindern helfen: Das ist wichtig, weil es in großen Flughöhen laut LBA nur wenige Sekunden dauern kann, bis man ohnmächtig wird. Selbstschutz geht in diesem Fall immer vor.

- Alles liegen lassen im Notfall: Im Mai 2019 fing eine Maschine bei einer Notlandung in Moskau Feuer, 41 Menschen an Bord starben, nur 37 überlebten. In sozialen Medien gab es nach dem Unglück Berichte, dass Fluggäste anderen den Weg zu den Notausgängen versperrten. Sie sollen sich lieber um ihre Rucksäcke und Köfferchen in den Ablagen gekümmert haben. Ob wahr oder nicht: Solch ein Verhalten wäre in Notfallen absolut falsch, bestätigt das LBA.