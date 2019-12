Shows, Suff und einsame Herzen : Was Besucher zur Weihnachtzeit auf St. Pauli erwartet

Was Besucher zur Weihnachtzeit auf St. Pauli erwartet

Hamburg Sie gilt als „sündigste Meile der Welt“: die Hamburger Reeperbahn. Die 930 Meter zwischen dem Nobis- und Millerntor sind weltbekannt und vielbesungen. Zu Weihnachten schlägt das Herz von St. Pauli anders - und manchmal auch ziemlich einsam.

Auch würden manche Kolleginnen ihr Outfit jetzt „irgendwie saisonal“ anpassen. Insofern sei die Weihnachtszeit auch in der Herbertstraße, die seit dem 19. Jahrhundert auf St. Pauli zur Prostitution genutzt wird, zu spüren.

Es weihnachtet auf dem Kiez, nicht nur in der Herbertstraße: Auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn wirbt „Santa Pauli“ als „Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt“ um glühweindurstige Besucher, die das Anzügliche suchen - Strip-Show ab 18, Porno-Karaoke und Holzdildo-Verkaufstand inklusive.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bekommt auch Patricia das Weihnachtsgeschäft zu spüren. In der „Boutique Bizarre“, dem größten Sexladen auf dem Kiez, ist die 43-Jährige für den Verkauf der Lovetoys zuständig. Der Renner dieses Jahr sei ein Auflege-Vibrator „mit Orgasmusgarantie“, den zumeist männliche Kunden ihren Frauen unter den Weihnachtsbaum legten. Aber auch Paar-Vibratoren, „bei denen beide auf ihre Kosten kommen“, würden gern genommen. Wer unentschlossen ist, nimmt ein festlich verpacktes Überraschungspaket mit Schleife.

So richtig Weihnachtsstimmung mag im Gedränge des Sex-Shops kaum aufkommen. Besinnlicher wird es erst, wenn an Heiligabend im „Silbersack“ den Obdachlosen der Tisch gedeckt wird. „Jeder Alkohol wird vorher rausgeräumt, es gibt weder Schnaps noch Bier“, sagt Max aus Passau, der seit fünf Jahren hinterm Tresen der Kult-Kneipe steht, die ansonsten nicht gerade für Nüchternheit bekannt ist. „Dann wird feierlich gedeckt und dann gibt's Kaffee und Kuchen für lau.“ Willkommen seien nicht nur Obdachlose, sondern alle, die an diesem Abend nicht allein sein wollen. „Gesungen wird auch.“