„Klischee des Ungeheuers“ Was es mit der Angst vor Haien auf sich hat

So registrierte die US-Datenbank International Shark Attack File (Isaf) für 2022 weltweit 57 sogenannte „unprovozierte Angriffe“, von denen fünf tödlich endeten: zwei davon in Südafrika, zwei in Ägypten, einer in den USA. Zudem gab es 32 „provozierte Angriffe“, etwa weil in der Nähe des Vorfalls geangelt wurde oder Köder im Wasser schwammen. Für 2023 liegt noch kein Überblick vor.