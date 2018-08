später lesen Staugefahr rund um Genua Was Italien-Reisende nach Brückeneinsturz wissen müssen FOTO: Luca Zennaro FOTO: Luca Zennaro Teilen

Nach dem Brückeneinsturz in Genua müssen Italien-Reisende in der Region Ligurien für längere Zeit mit Einschränkungen rechnen. Die Autobahn 10 wurde in Teilen für unbestimmte Zeit gesperrt - zwischen dem Autobahnkreuz mit der A 7 und dem Flughafen Genua in beiden Richtungen. dpa