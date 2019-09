Thomas Cook Pleite : Was müssen Reisende jetzt tun?

Was müssen Reisende jetzt tun?

Wer mit dem insolventen Reiseveranstalter in den Urlaub gestartet ist, muss jetzt möglicherweise seine Koffer packen. Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn.

Oberursel/Hannover Die Pleite des britischen Reiseunternehmens Thomas Cook schlägt hohe Wellen: Auch bei den deutschen Töchtern sind die Folgen zu spüren. Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September könnten nicht mehr durchgeführt werden, erklärte die Thomas Cook GmbH mit Sitz in Oberursel am Montag.

Zudem werden den Angaben zufolge zum jetzigen Zeitpunkt keine Reisen mehr verkauft. Derzeit will das Tochterunternehmen letzte Optionen ausloten. „Sollten diese scheitern, sehen wir uns gezwungen, für die Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH und Bucher Reisen&Öger Tours GmbH und möglicherweise auch weiterer Gesellschaften Insolvenzantrag zu stellen“, heißt es auf der Homepage .

Was bedeutet die Situation für Reisende?

Wer mit dem insolventen Reiseveranstalter in den Urlaub gestartet ist, muss jetzt möglicherweise seine Koffer packen - und zwar auch, wenn der Urlaub eigentlich noch einige Tage dauern sollte. „Die Reise ist jetzt eigentlich vorbei“, erklärte Reiserechtler Paul Degott aus Hannover dem dpa-Themendienst.

Der Grund: „In dem Moment, in dem der Hotelier kein Geld mehr von dem Leistungserbringer, also Thomas Cook, bekommt, wird er auch die Leute nicht mehr beherbergen und verpflegen wollen.“ In jedem Fall sollten Betroffene jetzt klären, wie es für sie weitergeht.