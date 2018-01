später lesen Schlauer reisen Was passiert, wenn ich über die Datumsgrenze fliege? FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Wer von Europa nach Asien fliegt, kennt das: Mit jeder Zeitzone wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Trotzdem reist der Fluggast nicht in die Zukunft. Ebenso ist ein Urlauber, der in die USA fliegt und seine Uhr entsprechend zurückstellt, nicht in die Vergangenheit unterwegs. dpa