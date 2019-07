Test : Was taugt die Telefonberatung der Langstrecken-Airlines?

Was taugt die Telefonberatung der Langstrecken-Airlines?

Die meisten Airlines konnten bei der Telefonberatung ihrer Langstrecken-Fluggäste in einem Test überzeugen. Foto: Armin Weigel.

Buxtehude Die telefonische Beratung ist bei großen Langstrecken-Fluggesellschaften einem Test zufolge in aller Regel gut. Die Zeitschrift „Reise&Preise“ (Ausgabe 3/2019) hat in dem Test die Reservierungszentralen und Hotlines von 20 interkontinental operierenden Airlines geprüft.

Bei deutschsprachigen Callcentern wurden Fragen zum Beispiel nach Sonderessen, Kinderermäßigungen, Buchungsklassen und Übergepäck in der Regel in gut verständlichem Deutsch beantwortet, auch wenn das Center im Ausland lag, berichtet die Zeitschrift. In anderen Fällen kommen Flugreisende mit Englisch weiter.