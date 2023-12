Stauprognose Was uns am Silvesterwochenende auf den Autobahnen erwartet

Die Bundespolizei führt zudem Grenzkontrollen bei der Einreise aus der Schweiz, Tschechien und Polen durch. Staus und Staugefahr gibt es deshalb direkt an der polnischen Grenze auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder), am Grenzübergang A12 bei Frankfurt (Oder) auf polnischer Seite (A2). Auch in Sachsen, das an Polen und Tschechien grenzt, sorgen Kontrollen für Staugefahr auf der A17 Prag - Dresden.