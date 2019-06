Omas Möbel müssen raus : Was Urlauber von einem Ferienhaus erwarten

Berlin Geändertes Urlaubsverhalten und neue Anbieter setzen die Ferienhausbranche unter Druck. Vielerorts finde bereits ein Umdenken statt.

Aus der Branche heißt es, dass die Bedeutung als Anlageobjekt zunimmt. „Diente das Häuschen an der Nordsee oder das Apartment an der Algarve vor einigen Jahren hauptsächlich noch als persönlicher Rückzugsort und Altersruhesitz, so wird das Feriendomizil in Zeiten von Minizinsen zum Investitionsliebling“, teilten die Online-Plattform fewo-direkt.de und der Wohnungsvermittler Engel&Völkers anlässlich ihrer „Marktstudie private Ferienimmobilien 2019“ mit. Habe vor fünf Jahren knapp die Hälfte der Befragten ihre Immobilie gleich nach dem Kauf vermietet, so waren es 2018 im Inland mehr als 80 Prozent.